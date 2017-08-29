Совет Безопасности ООН обсудит запуск северокорейской ракеты

Ракета пролетела над Японией и упала у побережья провинции Хоккайдо
США, Япония и Южная Корея потребовали созыва Совета Безопасности ООН для обсуждения вопроса о запуске северокорейской ракеты, пролетевшей над Японией, сообщили дипломаты.
По словам дипломатов, заседание пройдет во вторник.
Представители Южной Кореи и Японии сообщили, что ракета упала в водах у побережья северной провинции Хоккайдо в ночь на вторник.
Пуск ракеты привел к резкой эскалации напряженности на Корейском полуострове.
По мнению экспертов, речь идет об испытании недавно разработанной ракеты среднего радиуса действия «Хвасон-12».
Запуск состоялся на фоне ежегодных военных учений США и Южной Кореи, против которых решительно выступает Пхеньян.
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