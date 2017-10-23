Мэттис: провокации Северной Кореи угрожают региональной и мировой безопасности

Ядерная угроза со стороны Северной Кореи достигла критического уровня и требует совместной реакции США, Японии и Южной Кореи, заявил в понедельник японский министр обороны Ицунори Онодэра.

«Угроза со стороны Северной Кореи усилилась до беспрецедентного, критического и непосредственного уровня. Следовательно, мы должны принять взвешенные и разнообразные меры, соответствующие этому уровню угрозы», – заявил Онодэра своим коллегам из США и Южной Кореи, приступая к переговорам на Филиппинах.

Министр обороны Джеймс Мэттис выступил в более сдержанном ключе, однако подверг критике Пхеньян за пренебрежение резолюциями ООН, направленными против ядерной и баллистической программ Северной Кореи.

«Провокации Северной Кореи угрожают региональной и мировой безопасности, несмотря на единодушное осуждение со стороны Совета Безопасности ООН», – сказал он.

Северная Корея неоднократно заявляла, что ее ядерная программа не подлежит обсуждению и отвергала призывы США к денуклеаризации.

Напряженность в отношениях между США и Пхеньяном усиливается с тех пор, как в прошлом месяце Северная Корея провела очередное, уже шестое по счету, ядерное испытание. Северная Корея также неоднократно проводила ракетные испытания. По оценкам разведки, речь может идти о баллистических ракетах как средней, так и большой дальности.

Ядерный потенциал Пхеньяна активно обсуждается и в Японии, где премьер-министр этой страны Синдзо Абэ, выдвигаясь на переизбрание, построил свою предвыборную кампанию преимущественно на жесткой позиции в отношении Пхеньяна.

Визит Мэттиса в регион проходит за несколько недель до первого официального турне президента Дональда Трампа по странам Азии.