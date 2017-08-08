Япония: угроза от Северной Кореи вышла «на новый уровень»

Япония заявила, что оружейные программы Северной Кореи представляют собой серьезную угрозу, поскольку Пхеньян продолжает ракетные и ядерные испытания, несмотря на санкции ООН.

Токио опубликовал ежегодную «Белую книгу» по вопросам обороны, после того как Северная Корея запустила в июле две межконтинентальные баллистические ракеты, которые упали у западного побережья Японии.

«Можно предположить, что северокорейская программа разработки ядерного оружия уже существенно продвинулась. Возможно, Северная Корея уже разработала миниатюрное ядерное оружие и стала обладателем ядерных боеголовок», – говорится в издании министерства обороны.

«С прошлого года, когда она провела два ядерных испытания и более 20 запусков баллистических ракет, угрозы безопасности вышли на новый уровень», – говорится в 563-страничном документе.