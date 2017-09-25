Абэ может объявить досрочные выборы парламента Японии

ТОКИО – Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявит о проведении в октябре досрочных выборов, чтобы воспользоваться ростом рейтингов и замешательством в рядах оппозиции, вопреки обвинениям в создании политического вакуума на фоне опасений в отношении Северной Кореи.

Ожидается, что Абэ проведет пресс-конференцию после встречи с руководством партии и, вероятно, пообещает положить в основу своей кампании намерения увеличить расходы на образование и уход за детьми, занимать жесткую позицию по отношению к Северной Корее и пересмотреть конституцию.

Рейтинг одобрения деятельности Абэ вырос с примерно 30 процентов в июле до примерно 50 процентов в настоящее время. Премьер-министр рассчитывает, что его правящий блок сможет сохранить большинство в нижней палате парламента, даже если потеряет «супербольшинство» в две трети, необходимое для достижения его долгосрочной цели – пересмотра послевоенной пацифистской конституции для прояснения роли вооруженных сил.

Опрос, проведенный на выходных изданием Nikkei Business Daily, показал, что 44 процента избирателей планируют голосовать за возглавляемую Абэ Либерально-демократическую партию, в то время как основную оппозиционную Демократическую партию готовы поддержать лишь 8 процентов. Это выше результатов опроса информагентства «Киодо Цусин», показывающих, что партию Абэ поддерживают 27,7 процента, в то время как 42,2 процента избирателей не определились с решением.

Имидж Абэ как сильного лидера укрепил его рейтинги на фоне усиления региональной напряженности в связи с ракетно-ядерной программой Северной Кореи и затмил критику премьера со стороны оппозиции, которая обвиняет его в кумовстве.

Высокопоставленный функционер правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда в воскресенье заявил, что политического вакуума во время предвыборной кампании не будет.

«Даже если во время выборов возникнут непредвиденные обстоятельства, я уверен, что мы сможем отреагировать на них должным образом», – заявил Хагиуда, выступая в эфире общественной вещательной компании NHK.

Представители оппозиционной партии говорят, что объявление досрочных выборов будет попыткой Абэ уклониться от вопросов в связи с обвинениями в кумовстве на сессии парламента, которая начинается в четверг. Ожидается, что именно в этот день Абэ распустит палату.

Источники утверждают, что предвыборная платформа Абэ будет включать обещание реализовать запланированное повышение национального налога на продажи с 8 процентов до 10 в 2019 году и увеличить долю расходов на уход за детьми и образование, отложив цель достижения бездефицитного бюджета в финансовом году, который завершается в марте 2021 года.

Газета «Иомиури Симбун» сообщила в понедельник, что Абэ потребует от кабинета к концу года сформировать экономический пакет объемом 2 триллиона иен (17,80 миллиарда долларов), который главным образом состоял бы из расходов на уход за детьми и образование. Предполагается, что этот пакет будет действовать в течение трех лет, начиная с апреля 2018 года, пока не начнут поступать доходы от налога с продаж.

Издание Nikkei сообщило в субботу, что внутренний анализ, проведенный Либерально-демократической партией, показал, что количество мест в парламенте, которыми располагают ЛДП и ее партнер по коалиции партия «Комэйто», может снизиться с 323 до 280. Проведенная в прошлом году реформа предусматривает сокращение числа мест в нижней палате парламента с 475 до 465.

Рейтинги основной оппозиционной силы, Демократической партии, не превышают 10 процентов. Вместе с тем, уже на этой неделе сторонники популярного губернатора Токио Юрико Коикэ могут объявить о создании новой консервативной партии, которая включится в предвыборную кампанию.