Украина готова внести вклад в реализацию стратегии США в Афганистане

КИЕВ – Украина подтверждает свою готовность сделать вклад в реализацию новой стратегии Соединенных Штатов относительно Афганистана.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 24 августа во время встречи в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

«И отдельно хотел бы отметить, что мы разделяем подходы, которые были провозглашены в недавно предложенной президентом Трампом новой стратегии США относительно Афганистана. Со своей стороны я подтвердил готовность Украины сделать вклад в реализацию этой стратегии в интересах мира и безопасности», – отметил президент Украины Петр Порошенко.

Он сказал журналистам, что во время встречи с Джеймсом Мэттисом они «обменялись мыслями в отношении усиления международного присутствия в Донбассе».

«Речьидет речь о возможном разворачивании миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Мы отмечаем, что международное присутствие будет способствовать созданию соответствующих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса. Конечно, обсуждение российской агрессии против Украины было бы неполным, если бы мы сегодня не подняли вопросов Крыма. Я благодарен министру за четкую и непоколебимую позицию по этому вопросу – Крым был, есть и будет украинским», – отметил Петр Порошенко.

Президент Украины отметил удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере подготовки украинских военных специалистов.

«Мы договорились о расширении этого сотрудничества, перейти на оперативный уровень в рамках трансатлантического сотрудничества в рамках трастовых фондов НАТО, сотрудничества в рамках противодействия кибер-преступности и по многим другим позициям», – подчеркнул Петр Порошенко.

Он выразил благодарность администрации президента США за последний пакет санкций против России, и подчеркнул, что «санкции не являются самоцелью, но инструментом, чтобы увидеть Россию за столом переговорови для обеспечения полной имплементации Минского процесса».

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис напомнил о том, что ранее (в 1994 г. – прим. ред.) Россия подписала Будапештский меморандум вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, согласно которому все стороны заявляли о своем уважении к независимости и целостности Украины.

«Также Россия обязалась воздерживаться от применения силы против Украины и угроз применения ядерного оружия. В акте о сотрудничестве между НАТО и Россией Российская Федерация обязалась уважать территориальную целостность и политическую независимость других стран. К сожалению, Россия не соблюдает духа этих международных обязательств», – отметил Джеймс Мэттис.

Перед официальными переговорами c министром обороны Украины, генералом армии Украины Степаном Полтораком министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что «у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины, для поддержания мира и стабильности».

«Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне во благо народа Украины, для поддержания мира и стабильности», – отметил Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Министр обороны Соединенных Штатов подчеркнул, что он «будет долго помнить празднование Дня независимости Украины», поскольку это напоминание им, в Америке, что «свобода – это большая ценность, которую никогда нельзя принимать, как данность», Он отметил, что «свободу высоко ценят те народы, которые боролись за независимость».

Как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» из Киева, в центре украинской столице по случаю Дня независимости прошел парад войск. В нем впервые за все годы независимости приняли участие военнослужащие из стран НАТО. Парадным маршем со знаменами прошли колоны военных из Соединенных Штатов, Эстонии, Румынии, Латвии, Литвы, а также – из Грузии и Молдовы, и других стран.

По окончании официальных торжественных мероприятий по случаю Дня независимости в районе улицы Грушевского, где расположен Дома правительства, прогремел взрыв.

«Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они оценивают весь состав преступления и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали», – прокомментировал инцидент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает УНИАН.

Несколькими часами позже, о деталях произошедшего журналистам сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. Он сказал, что неизвестные лица около двух часов дня применили взрывное устройство, бросив его со стороны Мариинского парка. В результате были госпитализированы три человека, сообщает телеканал «Еспресо.TV».