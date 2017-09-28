США-СевернаяКорея: как избежать эскалации конфронтации

Как ранее сообщал «Голос Америки», США расширили санкции против Северной Кореи. Мы поговорили с экспертами, среди них Константин Пагедас (Constantine A. Pagedas), вице-президент International Technology and Trade Associates, Inc. и Эрик Гомез (Eric Gomez), аналитик CATO Institute, которые рассказали о своем видении дальнейшего развития конфронтации между двумя странами.

Учитывая нарастающую негативную риторику и поведение лидеров двух стран, как бы вы охарактеризовали отношения между Америкой и Северной Кореей, и к чему приведет продолжающееся противоборство?

Константин Пагедас: Самое интересное, пожалуй, из происходящего в этом конфликте – это то, что оба лидера персонализировали продолжающуюся конфронтацию. В прошлом президент Северной Кореи допускал такие высказывания, но подобное не было замечено с американской стороны. Впервые американский президент ответил аналогичным образом. На мой взгляд, такая экстремальная риторика представляет опасность, и если она продолжится, ситуация может выйти из-под контроля и привести к военному конфликту. Я бы сказал, что Трамп и Ким Чен Ын стали своего рода зеркальным отражением друг друга, оба лидера втянулись в эту «войну слов», в то время как представители их администраций пытаются исправить ситуацию. Все отношения регулируются через публичные заявления, военные шаги и социальные сети, иногда через посредников, таких как Китай и Россия, что вызывает просчеты и недопонимание между странами. Я думаю, что успешное решение этого кризиса лежит в том, чтобы правительства обеих стран подтолкнули своих лидеров к диалогу.

Эрик Гомез: Ситуация со временем становится все хуже. Эта, так называемая, «война слов» не прекращается, что создает опасность эскалации конфликта. Я думаю, что шанс наступления военной конфронтации сейчас ниже 50%, но, мне кажется, чем дольше продолжается словесная перепалка, тем больше вероятности, что эти шансы возрастут. Чем раньше мы это прекратим, тем лучше.

Как вы думаете, какое влияние на эту ситуацию окажут санкции?

КП: Я считаю, что санкций ООН и санкций США против финансовых институтов и третьих лиц являются верным шагом с позиции Америки. Думаю, это поспособствует улучшению ситуации в долгосрочной перспективе и позволит влиять на действия Северной Кореи. Однако, я бы сказал, что президент Трамп зачастую дискредитирует свои собственные меры постами в Твиттере, обещая полное уничтожение КНДР. Мы видим, что сочетание санкций и такой жесткой риторики не приведет к положительному результату, так как цель санкций – выразить недовольство действиями режима и желание исправить ситуацию, в то время как слова о намерении уничтожить страну – ситуацию усугубляют. Шаги США и мирового сообщества будут иметь успех при содействии Китая и России. Лидер Китая уже запретил китайским предприятиям поддерживать торговые связи с Северной Кореей. Со стороны России пока не видно никаких шагов. Санкции будут более эффективны, если Россия и Китай прекратят торговые отношения с КНДР.

ЭГ: Если говорить о самых последних санкциях, то стоит отметить важность санкций, наложенных на финансовые институты и вторичных санций, которые США вводит против китайских предпринимателей, задействованных в бизнесе с Северной Кореей. И тут есть вероятность того, что китайские банки прекратят дела с КНДР. Я считаю, что в плане санкций мы видим прогресс, но санкции как мера сама по себе, я считаю, не эффективна. Развитие ядерного потенциала очень важно для Северной Кореи, и целенаправленно наносить вред экономике КНДР – это не самый продуктивный метод. Как мне кажется, остановить развитие ядерной программы КНДР с помощью санкций нереалистично. Северная Корея просто не согласится на условия США. Поэтому, в данном случае, здесь нужно соглашение, и вместо того, чтобы полностью запрещать развитие ядерного потенциала, можно с помощью санкций частично заморозить или ограничить определенные сферы, двигаться постепенно. Но с приходом новой администрации и президента Трампа, таких намерений, к сожалению, в ближайшем будущем не предвидится. Они требуют полную денуклиаризацию.

Какие сценарии развития кризиса вы сейчас видите?

КП: Я вижу два сценария. Согласно первому, последует эффект от санкций, Северная Корея сядет за стол переговоров и согласится свернуть свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, предоставление преимуществ для развития своей экономики и поддержку режима. Это должно быть что-то похожее на то, что произошло в случае с Ираном. Но я не думаю, что такой вариант сейчас представляется возможным, так как мы видим, что президент Трамп и Республиканская партия недовольны иранским соглашением. Мое мнение – действующая администрация не готова к таким шагам в отношении Северной Кореи. По второму сценарию, развитие настоящей ситуации продолжится, оба лидера продолжат стоять на своем, будут иметь место постоянные перепады конфронтации. Премьер-министр Японии недавно объявил о досрочных выборах, это означает, что Япония может увеличить военные расходы и стать важным игроком в разрешении северокорейского кризиса.

ЭГ: Я думаю, США должны использовать свое преимущество в области авиации, включая облеты бомбардировщиков B1. В представлении КНДР они могут быть оснащены ядерным оружием. Поэтому США могли бы предложить приостановить эти полеты в обмен на определенные шаги со стороны Северной Кореи и создать предпоссылки для деэскалации конфликта, и, мне кажется, они пойдут нам на встречу. И это будет значительным выигрышем для Северной Кореи, так как они выражают чрезвычайную обеспокоенность в связи с облетами ее территории бомбардировщиками. США вполне могут пойти на этот эффективный для сдерживания шаг. Это также могло бы стать шагом с американской стороны в направлении начала переговоров по деэскалации. Но важный момент здесь в том, что США должны сделать первый шаг и взять на себя ответственность и риски, что при нынешней администрации сложно представить.Поэтому ситуация, скорее всего, и в дальнейшем будет развиваться в сторону санкций, которых будет больше и со стороны Соединенных Штатов, и ООН. Мы, возможно, увидим снижение темпов развития ядерной программы КНДР в течение зимы, что является для них уже устоявшейся ежегодной тенденцией, так что сложно будет сказать, способствовали ли этому санкции или нет. Но в общем, я бы сказал, что Северная Корея вряд ли остановится, и продолжит испытания ядерного оружия, а США продолжат вводить санкции. К сожалению, сложно сказать, когда этот круговорот закончится, и закончится ли он мирно.