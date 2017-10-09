Первая жена Трампа рассказала о жизни с будущим президентом

Ивана-Мария Трамп (урожденная Зельничкова) – первая госпожа Трамп.В прошлом спортсменка-лыжница родом из бывшей Чехословакии, она с 1977 по 1991 год была замужем за нью-йоркским строительным магнатом, позднее ставшим президентом США. Именно Ивана подарила Дональду Трампу троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Брак распался после того, как стало известно о связи Дональда Трампа с Марлой Мэйплс, впоследствии ставшей его второй женой. Ивана неохотно вспоминает о ней: «Я не хочу говорить об этой артистке».

По словам Иваны, она разговаривает с бывшим мужем раз в 2 недели; у нее есть даже особый прямой номер телефона в Белом доме.

«Однако, – рассказывает она, – я неохотно звоню ему туда. – Там же Мелания, а я не хочу стать причиной ревности или чего-то в этом роде, ведь я – первая жена Трампа.

В своей новой книге, не без вызова озаглавленной «Воспитание Трампа» (Raising Trump), Ивана рассказывает о жизни с нынешним президентом США, о детях и о разрыве.

«Во время бракоразводного процесса он был жесток, – вспоминает она. – Он воспринимал его как бизнес-сделку. А проигрывать он не умеет, он должен выигрывать».

Однако теперь, по словам Иваны, они – друзья. В частности, она посоветовала президенту меньше говорить и больше писать в соцсетях, чтобы пресса не могла извратить его слова. Бывшую супругу Трампа не расстраивают обидные эпитеты, которыми президент часто награждает людей в твитах.

«Иногда мои дети называли кого-то «неудачник». Если ты неудачник, то тебя и назовут неудачником, я не против», – поясняет Ивана Трамп.

Ивана говорит, что далека от политики, однако полностью отрицает существование каких-либо связей президента с Россией: «Если они взломали систему – при чем здесь Дональд? Он вел предвыборную борьбу против Хиллари Клинтон – а Америка проголосовала».

Бывшая супруга Трампа уверена, что ее сын так же не имеет никакого отношения к России.

«Я знаю, что он не совершил ничего противозаконного», – утверждает она.