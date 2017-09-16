«Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4031125.html
Чем для США обернется «запрет на Касперского»? // Как перестать хотеть и начать действовать - США и Россия заинтересованы в нормализации отношений, но не знают, с чего начать. // Напуган ли Запад российско-белорусским «Западом 2017»?
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