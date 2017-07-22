«Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3954283.html
Правила сдачи по-Вашингтонски - новые козыри в колоде скандала о связях с Россией // Искусство читать по губам - как Трамп и Путин тайно встретились у всех на виду? // Как дачный вопрос портит американо-российские отношения?
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