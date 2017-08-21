На итальянском курорте произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло неподалеку от острова Искья, находящегося недалеко от Неаполя. По крайней мере, один человек погиб и еще 20 получили ранения в результате обвала нескольких зданий, сообщают местные власти.

Жителям и туристам острова пришлось срочно покинуть здания.

Итальянские телеканалы показали, что около шести зданий в городе Казамиччола. Разрушена также церковь. Землетрясение произошло в 20:57 по местному времени.

Роберто Аллокка, врач местной больницы, заявил в интервью телеканалу Sky TG24, что, по меньшей мере, 20 человек обратились за медицинской помощью. Поскольку многие больницы были эвакуированы, то пострадавшим помощь предоставлялась на улице.

Отряды гражданской защиты ранее были направлены на остров для борьбы с пожарами. Ожидается прибытие новых подразделений.