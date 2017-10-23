Два богатых итальянских региона проголосовали за расширение автономии

На фоне потрясений в испанской Каталонии, где сильны сепаратистские настроения, два богатых итальянских региона в воскресенье проголосовали за более широкую автономию от Рима.

Референдумы прошли в двух северных областях, Венето и Ломбардии, где главными центрами притяжения туристов являются, соответственно, Венеция и Милан.

Лидеры обоих регионов заявили, что более 90 процентов избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали расширение автономии.

Оба референдума не носят юридически обязывающего характера, но лидеры регионов говорят, что итоги голосования дают им четкий мандат и больше рычагов воздействия на будущих переговорах с премьер-министром Паоло Джентилони.

Лидеры выступают за увеличение доли налоговых поступлений, которая остается в регионах, и хотят играть более важную роль в вопросах образования, иммиграции, безопасности и окружающей среды.