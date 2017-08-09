Конституционная ассамблея объявила себя высшим органом власти Венесуэлы

Конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя высшим органом власти в стране. Лидеры ассамблеи провозгласили, что принимаемые ею законы и решения имеют преимущество над актами других органов власти, включая возглавляемый оппозицией парламент. Некоторые оппозиционные политики пожаловались во вторник, что их теперь не пускают в зал заседаний парламента. Ассамблея была сформирована на выборах 30 июля, которые страны Запада считают фиктивными.

Как известно, Конституционная ассамблея начала работу в прошлую пятницу. Она появилась несмотря на бурные акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Ожидается, что Ассамблея разработает новую конституцию страны и наделит правящую Социалистическую партию новыми полномочиями.

В состав 545-местной ассамблеи вошли жена и сын президента Мадуро. Члены ассамблеи единогласно избрали ее председателем бывшего министра иностранных дел Делси Родригес.