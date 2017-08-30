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Новости сферы технологий

Новости сферы технологий
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Amazon и Microsoft объединяются для совместной работы // YouTube планирует самый большой ребрендинг в истории // Apple планирует убрать кнопку «домой» в новой версии iPhone

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