В Стамбуле в связи с угрозами отменен гей-парад

Губернатор Стамбула второй год подряд запрещает проведение гей-парада в городе, ссылаясь на угрозу со сторону консервативных мусульманских групп.

На прошлой неделе ультра-националистическая группа Alperen Hearths заявила, что будет препятствовать проведению марша в воскресенье на площали Таксим, если власти не запретят это мероприятие.

В субботу офис губернатора объявил о том, что не даст разрешение на проведение марша организаторам парада из соображений безопасности его участников, а также туристов.

В заявлении официальных представителей говорится, что ряд групп выступили с «серьезной реакцией» в отношении марша, дата проведения которого совпала бы с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, который знаменует окончание Рамадана. Офис губернатора также призвал граждан не участвовать в запрещенном параде.

В прошлом году марш отменили после того, как в результате терактов «Исламского государства» и курдских боевиков в городе ввели усиленные меры безопасности. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы рассредоточить участников марша, которые пришли на мероприятие, несмотря на предупреждения.

В отличие от некоторых других мусульманских стран, в Турции нет закона, запрещающего гомосексуальность. Парад проводился с 2003-го года. В мирных демонстрациях принимали участие более 100 тысяч человек.