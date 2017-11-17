Владимир Гройсман: Украина не позволит никому говорить с собой языком шантажа

КИЕВ – Украина никому не позволит говорить с собой языком шантажа. Об этом в пятницу 17 ноября в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление венгерских чиновников о ситуации с национальными меньшинствами в Закарпатье.



«Мы никому не позволим, как великая европейская 45-миллионная страна, разговаривать с нами в тоне шантажа. Это должна быть наша общая позиция – и парламента, и президента, и правительства», – подчеркнул Владимир Гройсман.



Как сообщает Украинское национальное информационное агентство (Укринформ), премьер-министр Украины отметил, что другие страны должны уважать Украину, потому что Украина уважает своих соседей и партнеров.



Напряжение в отношениях Будапешта и Киева возникло в начале сентября, после того, как в Украине был принят закон, который, по мнению Венгрии дискриминируют венгроговорящих украинцев. Сейчас Венгрия открыто блокирует политический диалог Украины с НАТО и сближение с Евросоюзом.



В Кракове 17 ноября открылась заседание сопредседателей консультационного комитета Украины и Польши. Как сообщает украинская пресса, поводом для встречи официальных лиц Украины и Польши стало желание обсудить «чувствительные исторические и культурные вопросы».

Украинская служба «Польского радио» 16 ноября процитировала слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского: «Польша требует от Украины простых вещей относительно исторических вопросов».



Ващиковский добавил, что среди дел, которые нужно решить с Киевом, есть вопрос об образовании в Украине: «Будет ли украинская школа гарантировать меньшинствам, которые там живут, также обучение, по крайней мере, частичное, на родном языке».



О «невыученных уроках» истории

Международные обострения, связанные с вопросами языка, культуры, истории – во многом демонстрация «невыученных уроков» истории, как в Украине, так в Польше и Венгрии. Об этом корреспонденту Русской службе «Голоса Америки» говорит медиа- эксперт Сергей Рачинский.



«В Украине языковая проблема является универсальным политическим инструментом. Сколько существует Украина – столько языковой вопрос стоит в повестке дня. Политики ничего нового придумать не могут, они начинают регулировать, кто, на каком языке должен разговаривать, учиться, при этом забывая, что в Украине взят курс на децентрализацию власти: люди на местах должны сами решать, на каком языке им жить и разговаривать, и учиться, какую культуру, и какие праздники праздновать. Власть, несмотря на заявления о децентрализации на марше, продолжает из Киева все регулировать», – говорит Рачинский.



Он считает, что польские политики мало заботятся о чистоте исторического контекста претензий. Вместе с тем, Сергей Рачинский говорит, что ответные заявления украинских политиков «вызывают только разочарование».



«Польские политики сегодня в такой ситуации, когда у них выбор невелик – их привлекает исторический момент, в нем они находят реализацию для своих планов и целей, а в Украине их заявления получают адекватный отклик у совершенно неответственной публики. Сегодня Польша – это экономическая отдушина для Украины, туда едут люди, которые хотели бы полноценно жить и зарабатывать, интегрироваться в мировую экономику, а это время разгорается спор о том, как политики видят, что было много лет назад между людьми», – подчеркивает Сергей Рачинский.



Напряженный диалог со странами-соседями, отмечает медиа-эксперт, вряд ли приведет к росту популярности изучения и употребления украинского языка, как обязательного языка общения в районах, где проживают национальные меньшинства.



«Проблема в Украине не в том, что украинцы не пользуются украинским языком, а в том, что каким бы вы языком не пользовались, вы ничего не добиваетесь. Поэтому люди просто уезжают. Нужно начинать с того, чтобы украинский язык был языком достижений, языком конкуренции, разделения труда и рынка, где люди могли бы реализоваться, а язык был бы языком общения для тех, кто продвигает себя и страну вперед», – отмечает Сергей Рачинский.



Он называет «лишенной смысла практикой» – попытку заставить граждан говорить на том или ином языке и вместе с тем отмечает, что с русским языком в стране нет позитивных связей.

«Это язык узурпации, авторитаризма и язык подавления свобод, но путь к украинскому языку лежит через экономическую свободу. Пока не будет экономических стимулов “языковая проблема” останется просто игрушкой политиков», – говорит Сергей Рачинский.

Инструменты для расширения диалога

Политолог Петр Олещук считает, что Польша и Венгрия не заинтересованы в конструктивном диалоге с Украиной по вопросам, которые активно обсуждаются в двухстороннем диалоге.

«Эта ситуация была и раньше. Венгерское меньшинство в Закарпатье Будапешт всегда рассматривал как потенциальный объект влияния. На протяжении всей украинской независимости конфликт там был обусловлен, и рано или поздно он бы вышел на поверхность», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олещук считает, что существуют инструменты, которые позволили бы преодолеть конфликтную ситуацию в отношениях с Венгрией и Польшей – расширять круг двухстороннего общения и переговоров.

«Нужно выходить за границы диалога, активнее привлекать к переговорам Европейский Союз и международные институты в качестве посредников. Обязать страны признавать суверенитет Украины, а также тот факт, что Польша и Венгрия проводили достаточно недружественную политику в отношении Украины: на протяжении десятков лет Венгрия предоставляла венгерское гражданство на Закарпатье, Польша – давала возможности для получения “карты поляка”», – подчеркивает Петр Олещук.

Вместе с тем, он утверждает, что, если бы в этих странах не получила развитие политика проимперских идей и комплексов, отношения с Украиной оставались бы ровными и дружественными.