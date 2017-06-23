Жизнь на орбите: Солнце, политика, невесомость и Интернет

Роман Мамонов: Нас попросили задать этот вопрос. Когда у вас встает Солнце, когда оно садится, и как вы распределяете смену?

Пегги Уитсон: На самом деле, в течении дня, так как мы совершаем виток вокруг планеты каждые 90 минут, у нас (происходит) 16 восходов и 16 заходов Солнца. Поэтому мы не используем Солнце как временной ориентир. Мы просто следим за часами – для нас это работает. У нас здесь мало окон – меньше, чем хотелось бы – поэтому нас не особо отвлекает восход или закат каждые 45 минут.

Р.М.: Скучаете ли вы по притяжению Земли, по прогулке босиком по зеленой траве или ощущению воды в море вокруг вас?

П.У.: Обычно я не скучаю по земному притяжению. Здесь легко перемещаться в пространстве – приспособившись, вы можете чувствовать себя очень комфортно. Отсутствие гравитации очень приятно, когда вы привыкнете к этому. Но есть одно «но» – если вы потеряете какой-то инструмент, вы не сможете искать его на полу, его приходится искать повсюду. Но это не значит, что я не скучаю по прогулкам, по пляжу, по купанию в озере – иногда мне этого не хватает.

Р.М.: Вы обсуждаете политику на Международной космической станции? Мы понимаем, что есть напряженные ситуации в отношениях США и России. Вы избегаете этой темы или обсуждаете ее?

П.У.: Я думаю, что здесь, в космосе, для нас главное – быть одной командой. Поэтому мы не обсуждаем вещи, которые потенциально могут привести к какому-то политическому конфликту. То, чем мы занимаемся – очень важно, уникально, это мирная работа, мирное исследование космоса…

Р.М.: Вопрос от нашей аудитории. Многие верят в НЛО, есть ли у вас особые инструкции на случай встречи с НЛО? Хотели бы вы встретиться с маленькими зелеными человечками, с инопланетянами?

П.У.: Никаких специальных инструкций на этот счет нет. Но, я думаю, было бы очень интересно встретиться с представителями иных миров.

Р.М.: У вас есть Интернет в космосе – это заметно, по тому, как вы активны в социальных сетях. Есть ли у вас специальные гаджеты, WiFi – или у вас какая-то особая система для космоса?

П.У.: У нас есть специальная сеть, которую мы можем использовать. У нас есть доступ в интернет, но он работает очень медленно. Когда у нас есть спутниковый охват, мы можем выйти в интернет. (Однако) обычно мы посылаем наши твиты и посты на Землю – и их вывешивают сотрудники на Земле. У нас тут есть особая антенна, которая может передавать эту информацию. Этот способ – самый эффективный на данный момент, потому что у нас интернет (очень медленный) – как модемный.