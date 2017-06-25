Израиль нанес удары по целям в Сирии после падения «шальных снарядов» на Голанские высоты

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет решительно реагировать на любые атаки против его территории или граждан
Израильские военные сообщили в воскресенье, что они атаковали несколько целей, принадлежащих сирийскому режиму, после того как снаряды, выпущенные из соседней страны, два дня подряд падали на Голанские высоты.
Военные «нанесли удары по двум артиллерийским позициям и грузовому автомобилю с боеприпасами, принадлежащим сирийскому режиму», после ударов по Голанским высотам выпущенных из Сирии «шальных снарядов», которые происходили второй день подряд, говорится в заявлении.
Сообщений о жертвах не поступало, но израильские военные предупредили гражданских лиц, что на открытых территориях вблизи границы не следует собираться.
За несколько часов до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху затронул вопрос о субботних атаках на заседании кабинета.
«Мы не потерпим никаких перелетов – ни минометных снарядов, ни ракет, – на каком бы то ни было фронте. Мы будем реагировать решительно на любые атаки против нашей территории или наших граждан», – сказал он.
Израиль не играет активной роли в войне в Сирии, но ранее реагировал на случаи распространения конфликта через сирийскую границу.
В апреле Израиль сбил над Голанскими высотами объект, который он назвал «целью».
Израиль аннексировал Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года, но эта аннексия не была признана международным сообществом.
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