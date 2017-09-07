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Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаудара

По свидетельству сирийской армии, в результате авиаудара погибли двое военных

Сирийская армия заявила, что израильские военные самолеты в четверг утром атаковали военный объект в районе города Масьяф, убив двух сирийских военнослужащих и причинив материальный ущерб.

Согласно заявлению армии, израильские ВВС применили против Сирии ракеты, которые были запущены из воздушного пространства Ливана.

Масьяф расположен в провинции Хама, неподалеку от побережья Средиземного моря и примерно в 40 км к северу от границы с Ливаном.

Сирийская армия предупредила об «опасных последствиях этого агрессивного шага для безопасности и стабильности региона».

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