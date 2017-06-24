Израиль нанес авиаудар по Сирии после артобстрела с сирийской стороны

ВВС Израиля нанесли удар по Сирии после того, как несколько снарядов были выпущены со стороны охваченной войной страны по Голанским высотам, сообщили официальные представители Израиля.

Целями воздушного налета также стали танки «сирийского режима» в северных районах Голанских высот, заявил представитель армии Израиля.

По его словам, Израиль выразил протест подразделению ООН, которое следит за выполнением договоренности 1974-го года о прекращении огня, так как артобстрел является «неприемлемым нарушением израильского суверенитета».

По данным военных, в ходе инцидента никто не пострадал, однако они предупредили гражданских лиц о необходимости избегать районы вблизи границы с Сирией.

В свою очередь сирийские военные власти, по сообщению Reuters, уже заявили, что жертвами израильского авианалета стали гражданские лица. Согласно заявлению сирийских властей, такие авиаудары на самом деле помогают боевикам-исламистам, которые действуют в этом районе Сирии.

До сих пор Израиль не играл значимую роль в войне в Сирии, однако осуществлял ответные удары в случаях, когда боевые действия выходили за пределы сирийской границы.

В апреле Израиль сбил, как заявили представители страны, «цель» над Голанскими высотами. Израиль аннексировал территорию Голанских высот после 6-дневной войны в 1967-м году. Этот шаг не получил признания международного сообщества.

Формально Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.