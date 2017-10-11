СМИ: Израиль предупредил США о кибератаках с использованием «Лаборатории Касперского»

Сотрудники израильской разведки, ведущие наблюдение за своими российскими коллегами, уведомили США о масштабных кибервторжениях, после чего в Вашингтоне приняли решение удалить антивирусные программы «Лаборатории Касперского» с компьютеров федерального правительства.

Об этом сообщила газета New York Times.

Агенты израильской разведки взломали компьютерные системы «Лаборатории Касперского» и смогли в реальном времени наблюдать работу российских агентов против США, пишет издание.

Как сообщается, российские агенты использовали доступ к программному обеспечению Касперского для злонамеренных вторжений в компьютерные системы во всем мире.

Кроме того, газета Washington Post сообщила во вторник, что израильская разведка также обнаружила в сети «Лаборатории Касперского» хакерские инструменты, источником которых могло быть только Агентство национальной безопасности США.

После проведенного расследования АНБ обнаружило, что эти инструменты попали к российским властям, пишет Washington Post.

По данным издания, в конце сентября Национальный совет по разведке США составил секретный доклад, который был направлен союзникам по НАТО. В нем содержался вывод, что ФСБ России, «вероятно, имеет доступ» к клиентским базам данных «Лаборатории Касперского» и исходному коду ее продуктов.

Такой доступ мог помогать совершать кибератаки против американских правительственных ведомств, коммерческих организаций и промышленных систем управления, отмечает Washington Post.

Министерство внутренней безопасности США в сентябре выпустило директиву об удалении программного обеспечения «Лаборатории Касперского» со всех компьютеров правительства по соображениям безопасности.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что российские агенты похитили секретные документы у подрядчика АНБ, пользуясь программным обеспечением «Лаборатории Касперского», установленным на его домашнем компьютере.

Российская компания отрицает какое-либо сотрудничеством с правительством своей страны.

«"Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в их усилиях в сфере кибершпионажа», – говорится в заявлении компании, направленном New York Times.

Компания попросила предоставить ей «любую относящуюся к делу верифицируемую информацию, которая позволила бы начать расследование при первой же возможности».