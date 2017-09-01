Поддерживаемые США повстанцы продолжают освобождение Ракки

Поддерживаемые Соединенными Штатами повстанцы в Ракке заявляют, что они взяли под контроль последние районы Старого Города, длительное время ранее удерживаемого джихадистами «Исламского государства».

«Мы объявляем нашему народу об освобождении старого части города Ракка», - говорится в заявлении Сирийских демократических сил (СДС). Талал Селло, представитель СДС, сказал французскому информационному агентству AFP, что бойцы коалиции сейчас «находятся на краю квартала безопасности «ИГ» в центре города, где расположены основные базы (исламистов)».

Около 25 тысяч мирных жителей остаются в ловушке вместе с джихадистами, которые окопались в центре Ракки. Боевики «ИГ» обычно используют гражданских лиц в качестве живого щита. Сирийские демократические силы при авиационной поддержке США еще в июне начали кампанию по освобождению де-факто «столицы» «Исламского государства».

СДС утверждают, что они восстановили контроль над Старым городом. В то же время расположенная в Британии Сирийская группа мониторинга прав человека сообщает, что поддерживаемые Соединенными Штатами повстанцы продолжают вести бои с джихадистами в отдельных кварталах Старого города.

Представитель военного командования США заявил, что он пока не может подтвердить, что Старый город полностью освобожден.