«ИГ» контратакует в Мосуле и Ракке

Боевики «Исламского государства» провели серию контратак в иракском Мосуле и сирийской Ракке после того, как противостоящие джихадистам армии продвинулись вглубь контролируемых террористами городов.

Боевики нанесли ответный удар в Старом городе Мосула и в деревне на юге от города. Погибли несколько человек, в том числе два иракских журналиста, которые освещали ход боевых действий.

В пятницу официальный представитель армии Ирака заявил, что атака «ИГ» в северной части Старого города вынудила иракскую армию отступить на 75 метров. Помимо этого, экстремисты угрожали тем, что выбьют иракских военных с позиций и в других частях густонаселенных районов города.

Несколько сотен боевиков «ИГ» до сих пор удерживают контроль над небольшой частью города. Командование иракских ВС и представители ООН заявили, что на этой территории продолжают находиться тысячи мирных жителей, жизни которых находятся в большой опасности.

«По нашим подсчетам, в районах Старого города Мосула могут находится до 15 тысяч мирных жителей, возможно, даже до 20 тысяч», – сказала агентству AFP Лизе Гранде, представитель гуманитарной миссии ООН в Ираке.

«Исламское государство» установило контроль над Мосулом и Раккой в 2014 году, объявив Ракку столицей самопровозглашенного халифата на захваченных территориях в Ираке и Сирии.