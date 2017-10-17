Поддерживаемые США силы заняли штаб-квартиру «Исламского государства» в Ракке

При захвате больницы, служившей командным пунктом группировки, были уничтожены 22 боевика
Возглавляемые курдами силы, которые сражаются с «Исламским государством» в Сирии, заявили, что им удалось захватить городскую больницу в Ракке, служившей штаб-квартирой террористической группировки.
Здание было одним из последних очагов сопротивления боевиков в Ракке, сочетая функции больницы и командного пункта «Исламского государства».
Захват больницы во вторник загнал боевиков в район муниципального стадиона в Ракке – городе, который когда-то был фактической столицей группировки.
Представитель поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» Мусафа Бали сообщил, что при захвате больницы были убиты 22 боевика «Исламского государства».
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.