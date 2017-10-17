Поддерживаемые США силы заняли штаб-квартиру «Исламского государства» в Ракке

Возглавляемые курдами силы, которые сражаются с «Исламским государством» в Сирии, заявили, что им удалось захватить городскую больницу в Ракке, служившей штаб-квартирой террористической группировки.

Здание было одним из последних очагов сопротивления боевиков в Ракке, сочетая функции больницы и командного пункта «Исламского государства».

Захват больницы во вторник загнал боевиков в район муниципального стадиона в Ракке – городе, который когда-то был фактической столицей группировки.

Представитель поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» Мусафа Бали сообщил, что при захвате больницы были убиты 22 боевика «Исламского государства».