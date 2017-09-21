Россия опасается возвращения боевиков ИГИЛ в Центральную Азию

ВАШИНГТОН – По мере того как террористическая группировка «Исламское государство» теряет территории в Сирии и соседнем Ираке, Москва опасается, что многие боевики из стран Центральной Азии могут вернуться домой с ближневосточных полей сражений и стать источником нестабильности, способной создать угрозу для России.

Аналитики подтверждают наличие выходцев из Центральной Азии в рядах «Исламского государства», но считают, что опасения России преувеличены.

«Сложно представить, что более одной-двух горсток иностранных боевиков когда-либо вернутся из Ирака и Сирии в Центральную Азию», – заявил «Голосу Америки» научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне Томас Линч.

«Риск того, что эти люди вернутся и будут осуществлять теракты в своих странах, – несущественный. Они приехали из России и не вернутся в Центральную Азию», – добавил он.

Эксперт по России в Американском внешнеполитическом совете Стивен Блэнк выразил схожее мнение, заявив, что подавляющее большинство боевиков «Исламского государства» из Центральной Азии не приехали напрямую из этого региона, чтобы вступить в группировку, а были трудовыми мигрантами в России.

«Их вырвали из дома, с ними плохо обращались, и они были уязвимы для исламских революционных воззваний», – сказал Блэнк, добавив, что с людьми, которые в конце концов присоединились к террористической группировке, плохо обращались в России, и поэтому они вряд ли захотят вернуться.

Центральная Азия является третьим крупнейшим источником иностранных боевиков для «Исламского государства», «Фронта ан-Нусра» и других террористических организаций в Ираке и Сирии.

По некоторым данным, более 4 тысяч боевиков из Центральной Азии приняли участие в конфликте в Ираке и Сирии с 2012 года.

Некоторые аналитики, однако, не исключают атак «одиноких волков».

Хотя они признают, что некоторые возвращающиеся боевики или вдохновленные «Исламским государством» доморощенные террористы могут устроить атаки «одиноких волков», они также отмечают, что такие атаки могут произойти в любом месте в мире.

«Точно так же, как это не ведет к широкой нестабильности в Лондоне или Мадриде, это не обязательно ведет к нестабильности в Алматы, Бишкеке или Душанбе», – сказал эксперт по Центральной Азии Ной Такер.

Такер добавил, что хотя некоторые боевики могут успокоиться и стать обычными людьми, другие могут присоединиться к следующему конфликту после Сирии.

«Они склоняются к тому, чтобы уйти в следующий конфликт, найти другую войну, вместо того, чтобы вернуться домой и попытаться начать с нуля новую войну в стране, которая в действительности больше не является их домом, – говорит он. – Им нужно пойти туда, где кто-то оснастит их, будет обеспечивать и поддерживать их в борьбе в более крупном подразделении, а в данный момент ни одна из этих террористических организаций не проявляет реального интереса к таким действиям в Центральной Азии».

Говоря о выходцах из Центральной Азии, которые решили покинуть ряды боевиков и вернуться домой, Такер отметил, что небольшое их число явились с повинной в посольства или консульства своих стран в Турции.

Другие, однако, не хотят сдаваться из-за страха наказания и остаются в Турции, сказал эксперт.