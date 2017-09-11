«Ирма» – уже не ураган, а тропический шторм

Национальный центр по ураганам утром в понедельник понизил силу урагана «Ирмы» до уровня тропического шторма. «Ирма» продолжает свой путь над севером Флориды и югом Джорджии. Метеорологи предупреждают, что вызванные ею ливни и штормовой прилив угрожают затоплением прибрежным районам юго-восточного побережья.

Национальный центр по ураганам предупреждает и об угрозе торнадо на северо-востоке Флориды, юго-востоке Джорджии и в Южной Каролине; угроза сохранится до утра вторника.

Скорость «Ирмы» снизилась до 100 км/ч, однако протяженность шторма от ее эпицентра по-прежнему остается значительной – около 665 км.

Госдепартамент объявил в понедельник, что посольства и консульства США в Доминиканской республике, Республике Гаити, на Багамских островах, Барбадосе и Кюрасао открываются вновь, однако их предоставляемые ими услуги будут пока ограничены.

Оборонное ведомство США объявило, что в восстановительных работах в Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах участвуют 4600 военнослужащих. Более 10000 тысяч военных принимает участие в восстановительных работах во Флориде.

Власти Флориды начали оценку ущерба от «Ирмы»; многие города и населенные пункты, граничащие с береговой линией Мексиканского залива, а также город Джексонвиль на восточном побережье вдоль Атлантики переживают значительные наводнения. Почти шесть миллионов человек в штате остались без электричества.

Рано утром в воскресенье шторм почти на пике мощности обрушился на островную цепь Флорида-Кис. К вечеру он подступил к Тампе и Санкт-Петербургу (Сент-Питерсбергу) – двум крупнейшим городам на берегу залива Тампа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил Флориду районом бедствия, что ускорит процесс предоставления штату средств из федерального бюджета на оказание помощи пострадавшим.

Министерство обороны выделило три корабля ВМФ, около двух десятков самолетов и сотни военнослужащих морской пехоты, чтобы помочь Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам в проведении восстановительных работ, а ВВС отправили эвакуационные рейсы в Пуэрто-Рико на Американские Виргинские острова, а также на остров Сен-Мартен, управляемый совместно Голландией и Францией, который также понес серьезный ущерб.