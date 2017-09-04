Губернатор штата Флорида объявил чрезвычайное положение

США еще не оправились от разрушительных последствий от урагана «Харви», обрушившегося на Техас, как сейчас к Флориде приближается новый ураган – «Ирма». Национальный ураганный центр присвоил ему 4 категорию.

Метеорологи издали предупреждения для островов Лиуорд, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Сотрудники по чрезвычайным ситуациям в Карибском бассейне предупредили, что «Ирма» может принести с собой до 25 сантиметров осадков, вызывать оползни, наводнения. Урган также вызовет волны высотой до 7 метров.

«Мы рассматриваем «Ирму» как очень важное событие», - сказал по телефону исполнительный директор Карибского агентства по чрезвычайным ситуациям Рональд Джексон. «Я не могу припомнить, чтобы тропический ветер перерос в ураган настолько быстро».

Пока еще неизвестно, приблизится ли «Ирма» к материковой части США. Национальный ураганный центр предупредил, что ураган может ужарить по островам Флорида-Кис и по самому полуострову уже на этих выходных.

Между тем, ураган «Харви», который вызвал массовые наводнения и опустошения в Техасе и Луизиане, отошел от побережья США.