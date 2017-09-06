Флорида готовится к урагану «Ирма»

Жители штата Флорида готовятся к приходу урагана «Ирма», который, по мнению экспертов, обрушится на побережье Соединенных Штатов в течение нескольких дней. В магазинах образовались длинные очереди за водой, на многих автозаправках уже закончился бензин. Люди покупают деревянные щиты, чтобы заколотить окна в домах. Урагану «Ирма» присвоена пятая, наивысшая, категория опасности. Возможно, это будет самый сильный шторм в Атлантике за последние десятилетия

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