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«Ирма» приближается к Флориде

«Ирма» приближается к Флориде
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Ураган «Ирма» направляется к штату Флорида через Карибские острова. От непогоды уже сильно пострадало несколько островов, и жители Флориды готовятся к удару стихии, которая может стать самой разрушительной в истории Атлантики

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