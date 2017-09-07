«Ирма» приближается к Флориде

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4019392.html
Ураган «Ирма» направляется к штату Флорида через Карибские острова. От непогоды уже сильно пострадало несколько островов, и жители Флориды готовятся к удару стихии, которая может стать самой разрушительной в истории Атлантики
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