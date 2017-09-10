Ущерб от урагана «Ирма» может превысить 50 миллиардов долларов

По прогнозам синоптиков, ураган «Ирма», несколько раз менявший свое направление, утром в воскресенье нанесет удар по западному побережью штата Флорида. Согласно рассчетам, скорость ветра составит не менее 209 километров в час, высота волн – почти пять метров.

В результате в штатах Флорида и юго-восточной части штата Джорджия в воскресенье и понедельник выпадет около 50 сантиметров осадков.

Местные жители продолжают покидать штат: автомобильные пробки на шоссе к северу от Майами к вечеру субботы растянулись на десятки километров. При этом власти уже предупредили, что в ближайшее время некоторые мосты будут закрыты, а на заправках может кончиться бензин.

По подсчетам аналитической компании AIR Worlwide, ущерб от урагана «Ирма» в США может составить от 15 до 50 миллиардов долларов.

В субботу президент Дональд Трамп, находящийся в своей резиденции «Кемп Дэвид» в штате Мэриленд, еще раз призвал жителей Флориды покинуть свои дома.

«Мы круглосуточно следим за ситуацией, и готовы насколько это возможно в такой ситуации», - заявил он в видеообращении.

«Это шторм невероятной разрушительной силы, и я прошу всех, кто находится на пути шторма, подчиняться всем инструкциям официальных властей», - добавил президент в сообщении в своем «твиттере».