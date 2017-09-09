Ураган «Ирма»: Флорида готовится к удару стихии

К вечеру субботы по местному времени резкие порывы ветра обрушились на Майами, на самой южной оконечности Соединенных Штатов – длинной цепочке островов Florida Keys – зафиксировано резкое повышение уровня океана.

Ураган «Ирма», ослабевший было до шторма 3-й категории днем в субботу, направляясь в сторону Флориды, вновь набрал силу. Как заявил в ходе пресс-конференции мэр Майами-Дэйд Карлос Гиминес, наибольшего усиления ветра ожидают к 4 часам утра в ночь на воскресенье. Синоптики считают, что к этому времени ураган окрепнет до 4-й категории, а высота волн может достичь трех-четырех метров.

Более пяти миллионов жителей Флориды были вынуждены покинуть свои дома, оказавшиеся в зонах обязательной эвакуации. Утром в субботу губернатор штата Рик Скотт предупредил, что власти вряд ли смогут вовремя оказать помощь тем, кто не подчинился распоряжению об эвакуации.

«После того, как начнется шторм, спасатели не смогут вам помочь», - сказал он.

Несколько десятков тысяч человек укрылись во временных убежищах, открытых на территории Маймами и близлежащих городов.

«Ирма» меняет курс

В ночь на субботу ураган сменил курс, и теперь движется к западному побережью Флориды. Основной удар стихии может прийтись на города Тампа, Наплс и Форт Майерс.

Тем не менее, по оценке специалистов, на территории всего штата ожидаются разрушительные порывы ветра и затопления, возможно появление смерчей и торнадо.

«Это смертельно опасный шторм, и наш штат никогда прежде не сталкивался с угрозой такого масштаба», - заявил губернатор Рик Скотт.

В нескольких округах штата объявлен комендатский час. В субботу во Флориде открылись 70 новых убежищ, под которые срочно переоборудовали здания школ. Всего в 260 убежищах на территории штата сейчас находятся не менее 50 тысяч человек.

Губернатор Флориды обратился с призывом к добровольцам: в убежищах остро необходимы более 1000 медсестердля помощи инвалидам, пожилым людям и детям.

Прорыв дамбы грозит затоплением

Особое внимание властей штата приковано к дамбе у озера Окичоби, занимающего площадь в 700 квадратных миль. Специалисты предупреждают, что ураганные порывы ветра могут привести к резкому повышению уровня воды в озере. Под угрозой затопления тогда окажутся округа Хендри, Палм Бич и Глэйдс. Населению во всех городах и небольших поселках на южной оконечности озера было приказано покинуть свои дома.

Первые разрушения

Несмотря на то, что вечером в субботу ураган «Ирма» находился примерно в 200 километрах от побережья Флориды, в международном аэропорту Майами были зафиксированы порывы ветра скоростью более 120 километров в час.

К середине дня из-за поваленных ветром столбов и обрывов линий электропередач почти 25 000 человек лишились электричества. По оценкам компании Florida Power and Light, в результате урагана во всем штате без электричества могут остаться 4,1 миллиона человек.

Ураган покинул побережье Кубы рано утром в субботу. Несмотря на некоторое ослабление шторма, порывы ветра в эпицентре достигали 230 километров в час.