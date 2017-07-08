Иракские военные готовятся объявить о победе в Мосуле

Иракские службы безопасности говорят о возможном объявлении победы в Мосуле в ближайшие часы, что может положить конец халифату «Исламское государство» на территории Ирака.

«Наши подразделения продолжают продвигаться вперед, – сообщило Командование совместных операций. – Осталось совсем немного до того, как наши силы достигнут реки».

Ранее в субботу представитель иракской армии сообщил по государственному телевидению, что линии обороны боевиков рушатся. «Нам осталось продвинуться на считанные метры, после чего будет объявлено об окончательной победе», – сказал он.

Бригадный генерал армии США Роберт Софдж сказал агентству AFP в Багдаде, что объявление о победе иракской армии «неизбежно».

В течение прошедших недель иракские власти несколько раз заявляли о скорой победе над «ИГ» по мере того, как армия окружила боевиков на небольшой территории Старого города около реки Тигр. В недавнее время, однако, скорость продвижения войск замедлилась.

Боевики «Исламского государства» пообещали «бороться до самой смерти».

Силы коалиции поддерживают иракскую армию с воздуха и на земле в ходе наступления, целью которого является возвращение контроля над захваченным боевиками в 2014 году городом.

Три года назад главарь «ИГ» Абу Бакр аль-Багдали объявил в Мосуле о создании исламского халифата на захваченных группировкой территориях в Ираке и Сирии.

За 8 месяцев боевых действий большая часть Старого города была разрушена, включая историческую 850-летнюю мечеть Гран аль-Нури и ее 45-метровый минарет, который был недавно взорван джихадистами.

По подсчетам ООН, на восстановление базовой инфраструктуры Мосула потребуется более миллиарда долларов.