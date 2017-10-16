Иракские военные захватили авиабазу вблизи Киркука

Иракские войска захватили ключевую авиабазу к северу от города Киркук вместе с несколькими позициями к югу от него после призыва премьер-министра Хайдера аль-Абади вернуть контроль над спорным районом, перехватив его у курдских сил.

Иракские военные сообщили в понедельник, что продолжают продвигаться вперед после достигнутых успехов, включающих захват авиабазы K1.

Государственное телевидение сообщило, что правительственные войска взяли под контроль «обширные территории» в провинции Киркук. Курдские официальные лица оспаривают эти сообщения, но отмечают, что иракские силы безопасности при поддержке ополченцев осуществляют «крупную многостороннюю операцию», чтобы войти в город Киркук и захватить авиабазу и нефтяные месторождения.

Совет Безопасности Курдистана заявил, что проправительственные войска выдвинулись из города Туз-Хурмату, расположенного примерно в 10 километрах к югу от Киркука, чтобы начать «неспровоцированную атаку» на отряды пешмерга.

Столкновения произошли на фоне распоряжения администрации премьер-министра Хайдера аль-Абади о том, чтобы иракские силы безопасности «обеспечили безопасность в городе в сотрудничестве с местными жителями и пешмерга».

Курды контролируют город Киркук с тех пор, как из него вытеснили боевиков «Исламского государства», проникших в Ирак в 2014 году, и долгое время спорили с центральным правительством о том, кто должен контролировать территории в окружающей его провинции, включая нефтяные месторождения.

Напряженность усилилась три недели назад, когда власти полуавтономного курдского региона провели референдум о независимости, в пользу которой высказались подавляющее большинство избирателей.

Правительство Абади отвергло референдум как незаконный. Так же поступили соседние Турция и Иран, где проживает много курдов.

В Вашингтоне заявили, что голосование было нелегитимным, отметив, что США поддерживают «единый» Ирак.

В ходе многонациональной борьбы против «Исламского государства» США оказывали военную помощь и занимались подготовкой как иракских вооруженных сил, так и пешмерга.

Представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон заявил, что коалиция внимательно следит за ситуацией в Киркуке и призывает «все стороны избегать эскалационных действий» и продолжать фокусироваться на борьбе с «Исламским государством».