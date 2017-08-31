Ирак объявил о победе над ИГИЛ в Таль-Афаре

Премьер-министр Ирака объявил победу над «Исламским государством» в городе Таль-Афар и во всей провинции Ниневия.

«Мы совершенно удовлетворены: победа наступила, и провинция Ниневия полностью находится в руках наших сил», – говорится в заявлении премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Международная коалиция во главе с США поздравила иракские силы с этой победой, но предупредила, что им еще предстоит «опасная работа» по обезвреживанию взрывных устройств и розыску укрывающихся боевиков ИГ.

«После исторического освобождения Мосула, а теперь и быстрой и решительной победы в Таль-Афаре, иракские силы безопасности в очередной раз продемонстрировали, что они представляют собой мощную силу, способную защитить иракский народ, победить ИГИЛ в Ираке и обеспечить безопасность границ», – заявил командующий силами США и коалиции в Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд. – Это еще одно значимое достижение на счету иракских сил безопасности, правительства и народа Ирака».

Наступательная операция по освобождению Таль-Афара, расположенного в 80 км к западу от бывшего оплота ИГИЛ, Мосула, началась 20 августа.

После июльского освобождения Мосула Таль-Афар был одним из последних иракских населенных пунктов, находившихся под контролем ИГИЛ.