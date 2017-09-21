Линки доступности

Языки
Новости

Иракская армия начала операцию по освобождению Хавиджи

Правительственные силы наступают на один из последних городов, находящихся под контролем ИГИЛ

Правительственные силы наступают на один из последних городов, находящихся под контролем ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил в четверг, что его войска начали наступательную операцию по освобождению города Хафиджа, одного из последних районов, контролируемых боевиками «Исламского государства».

Хафиджа расположена в 240 км к северу от столицы Ирака, Багдада, и к западу от богатого нефтью города Киркук.

Официальный представитель международной коалиции по борьбе с ИГ полковник Армии США Райан Диллон в четверг рассказал журналистам по видеоконференции из Багдада, что иракские силы в четверг утром зачистили от боевиков 11 населенных пунктов в рамках первой наступательной операции по освобождению района.

«Очевидно, что террористы ИГИЛ уступают противнику в силе и численности», – сказал Диллон.

Боевики ИГИЛ контролируют Хавиджу с 2014 года, когда группировка захватила значительную часть территории на севере и западе Ирака. По оценкам коалиции, в городе остаются от 800 до 1500 бойцов «Исламского государства».

Наступательная операция началась за несколько дней до курдского референдума о независимости от Ирака.

Правительство США выступает против этого голосования, которое Диллон назвал «фактором, отвлекающим от борьбы с ИГИЛ».

По его словам, в Ираке ходили слухи, что правительственные силы «оттягивают» операцию по освобождению Хавиджы, расположенной всего в 65 км от курдского города Киркук, используя это в качестве «козыря в переговорах или угрозы референдуму».

«Очевидно, что это не так», – добавил он.

По словам Диллона, пока курдские формирования пешмерга не участвуют в наступлении на Хавиджу, однако, «вероятно, подключатся в силу близости расположения». Диллон полагает, что в этой операции курды будут играть примерно такую же роль, как в битве за город Таль-Афар на севере Ирака, где они принимали активное участие в уничтожении боевиков ИГ, бежавших на север в направлении курдской линии обороны.

По данным ООН, за последние три года из этого региона бежали более 100 000 мирных жителей, а оставшиеся 85 000 человек могут сильно пострадать в ходе предстоящих боев.

Гуманитарное ведомство ООН заявило, что сотрудничает с местными властями и гуманитарными организациями, чтобы быть готовыми оказать помощь беженцам, которых становится все больше.

Самолеты коалиции больше недели проводили авиаудары по Хавидже, обстреливая туннели, транспорт, оружие и боевые позиции ИГ, а также помещение, где делаются бомбы.

«Освобождение Хавиджи станет еще одним крупным достижением в неустанной борьбе иракских сил безопасности, направленной на освобождение мирных жителей, оказавшихся в ловушке ИГИЛ», – сказал генерал-майор Феликс Джедни, заместитель командующего коалиции по стратегии и поддержке.

Ранее на этой неделе иракские силы начали еще одну операцию, чтобы вытеснить оставшихся боевиков ИГИЛ из отдельных районов провинции Анбар на западе страны. Эти боевики в основном базируются вдоль границы, напротив территории «Исламского государства» в долине Евфрата, где расположены сирийский город Дейр аз-Зур и фактическая столица ИГ, Ракка. Оба города в настоящий момент также находятся под осадой сил, пытающихся вытеснить оттуда боевиков ИГИЛ.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG