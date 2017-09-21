Иракская армия начала операцию по освобождению Хавиджи

Правительственные силы наступают на один из последних городов, находящихся под контролем ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил в четверг, что его войска начали наступательную операцию по освобождению города Хафиджа, одного из последних районов, контролируемых боевиками «Исламского государства».

Хафиджа расположена в 240 км к северу от столицы Ирака, Багдада, и к западу от богатого нефтью города Киркук.

Официальный представитель международной коалиции по борьбе с ИГ полковник Армии США Райан Диллон в четверг рассказал журналистам по видеоконференции из Багдада, что иракские силы в четверг утром зачистили от боевиков 11 населенных пунктов в рамках первой наступательной операции по освобождению района.

«Очевидно, что террористы ИГИЛ уступают противнику в силе и численности», – сказал Диллон.

Боевики ИГИЛ контролируют Хавиджу с 2014 года, когда группировка захватила значительную часть территории на севере и западе Ирака. По оценкам коалиции, в городе остаются от 800 до 1500 бойцов «Исламского государства».

Наступательная операция началась за несколько дней до курдского референдума о независимости от Ирака.

Правительство США выступает против этого голосования, которое Диллон назвал «фактором, отвлекающим от борьбы с ИГИЛ».

По его словам, в Ираке ходили слухи, что правительственные силы «оттягивают» операцию по освобождению Хавиджы, расположенной всего в 65 км от курдского города Киркук, используя это в качестве «козыря в переговорах или угрозы референдуму».

«Очевидно, что это не так», – добавил он.

По словам Диллона, пока курдские формирования пешмерга не участвуют в наступлении на Хавиджу, однако, «вероятно, подключатся в силу близости расположения». Диллон полагает, что в этой операции курды будут играть примерно такую же роль, как в битве за город Таль-Афар на севере Ирака, где они принимали активное участие в уничтожении боевиков ИГ, бежавших на север в направлении курдской линии обороны.

По данным ООН, за последние три года из этого региона бежали более 100 000 мирных жителей, а оставшиеся 85 000 человек могут сильно пострадать в ходе предстоящих боев.

Гуманитарное ведомство ООН заявило, что сотрудничает с местными властями и гуманитарными организациями, чтобы быть готовыми оказать помощь беженцам, которых становится все больше.

Самолеты коалиции больше недели проводили авиаудары по Хавидже, обстреливая туннели, транспорт, оружие и боевые позиции ИГ, а также помещение, где делаются бомбы.

«Освобождение Хавиджи станет еще одним крупным достижением в неустанной борьбе иракских сил безопасности, направленной на освобождение мирных жителей, оказавшихся в ловушке ИГИЛ», – сказал генерал-майор Феликс Джедни, заместитель командующего коалиции по стратегии и поддержке.

Ранее на этой неделе иракские силы начали еще одну операцию, чтобы вытеснить оставшихся боевиков ИГИЛ из отдельных районов провинции Анбар на западе страны. Эти боевики в основном базируются вдоль границы, напротив территории «Исламского государства» в долине Евфрата, где расположены сирийский город Дейр аз-Зур и фактическая столица ИГ, Ракка. Оба города в настоящий момент также находятся под осадой сил, пытающихся вытеснить оттуда боевиков ИГИЛ.