Абади об освобождении Хафиджи: победа не только для Ирака, но и для всего мира

Иракские военные вытеснили боевиков «Исламского государства» из города Хафиджа, сообщил в четверг премьер-министр страны Хайдер Абади.

Абади объявил о победе в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, заявив, что это «победа не только для Ирака, но и для всего мира».

Иракские войска при поддержке шиитских военизированных формирований начали наступательную операцию в Хафидже 21 сентября.

Генерал-лейтенант Пол Фанк, командующий объединенной оперативной группой в Ираке, высоко оценил усилия иракских войск при освобождении города, заявив, что «они сражались отважно и профессионально против жесткого и полного решимости врага».

Согласно пресс-релизу оперативной группы, битва за город продолжалась 14 дней. Более 1000 террористов сдались иракским силам.

Хафиджа была одним из последних оплотов «Исламского государства», которое сейчас контролирует лишь небольшую часть территории Ирака у границы с Сирией. Группировка также контролирует несколько городов в провинции Анбар на севере Ирака.

Иракские силы отбили у боевиков ИГ почти все ранее захваченные территории, в том числе второй по величине город страны Мосул,, который был освобожден в июне.

Никаких подробностей о судьбе мирных жителей города пока не сообщается.

По оценкам ООН, на момент начала боев в Хафидже оставалось около 78 000 мирных жителей. По приблизительным оценкам, с момента начала наступлений на город и окрестные районы оттуда бежали около 12 500 человек.

Официальный представитель коалиции Райан Диллон приветствовал освобождение Хафиджи в «Твиттере», заявив, что иракские силы продолжают сокрушать силы ИГ в этом районе. По его словам, обещание Абади «освободить всю территорию Ирака от террористов» близко к выполнению.