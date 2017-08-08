Иранский дрон приблизился к самолету ВМС США на расстояние менее 31 метра

Иранский дрон приблизился к американскому самолету, входящему в состав ВМС США, на расстояние менее 31 метра. Это произошло в момент, когда самолет готовился к приземлению на авианосец в Персидском заливе.

Сообщение об этом инциденте появилось во вторник и исходило от официального лица, говорившего на условиях анонимности. По его словам, самолет F/A-18E вынужден был прибегнуть к маневру, чтобы избежать столкновения с иранским дроном QOM-1, игнорировавшим неоднократно направляемые ему радиосигналы.

Сообщивший об инциденте назвал маневры дрона «небезопасными и непрофессиональными».