Иран обещает ответить на новые американские санкции

Иран примет ответные меры, если США одобрят новые санкции.

Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По словам Аракчи, новые санкции, которые обсуждаются в Конгрессе США, – это «совершенно очевидный враждебный акт, направленный против Исламской Республики Иран… на который будет дан решительный ответ».

Заявление Аракчи, который также является руководителем иранской делегации на переговорах по ядерной программе Тегерана, приводит Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Он не уточнил, какие меры может принять Иран.

Во вторник Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о новых санкциях против Ирана, России и Северной Кореи.