Иран: Президент Рухани приведен к присяге

Президент Ирана Хассан Рухани в субботу принес присягу, вступив в должность главы государства на второй срок, после того, как в мае он уверенно выиграл выборы.

Под руководством Рухани, которого многие считают умеренным лидером, Иран сумел выйти из международной изоляции благодаря тому, что в обмен на отмену санкций в 2015 году он подписал «ядерную сделку» с ведущими мировыми державами.

На этой неделе, впрочем, подписанный президентом Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, стал причиной всплеска в Тегеране Иране обвинений в адрес США в нарушении условий соглашения.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, выступая по государственному телевидению, что страна «отреагирует соответствующим образом» на введение санкций.

«Мы точно не попадем в ловушку политики США и Трампа, и наш ответ будет тщательно подготовлен», – сказал он.

Новые санкции против Ирана предусматривают запрет на въезд в США для лиц, причастных к иранской программе создания баллистических ракет, а также покупку и продажу ими собственности в США.

В ходе президентской избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно называл ядерное соглашение «самой плохой сделкой всех времен». Он также подверг критике своего предшественника Барака Обаму за подписание договора, который, по мнению Трампа, не сможет заставить Иран отказаться от ядерных амбиций.

В среду представитель США в ООН Никки Хейли осудила произведенный Ираном запуск космической ракеты-носителя. Такие же технологии могут быть использованы при создании баллистических ракет.

«Мир не должен позволить Ирану действовать, нарушая резолюции Совета Безопасности. Соединенные Штаты сделают все для того, чтобы Иран понес ответственность за эти действия», – сказала она, призвав страны-члены ООН присоединиться к этоу заявлению.

Рухани, избранный на второй срок, заявлял о готовности работать со странами Запада, однако растущая напряженность в отношениях с США может создать проблемы для него.

«Мы никогда не смиримся с изоляцией, – сказал Рухани на этой неделе, получив благословение от верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи. – Ядерное соглашение является доказательством намерений Ирана на мировой арене»