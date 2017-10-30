Глава МАГАТЭ: Иран соблюдает соглашение по ядерной программе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил в воскресенье, что Иран выполняет обязательства в рамках исторического соглашения по его ядерной программе, заключенного с мировыми державами.

«На сегодняшний день я могу констатировать, что обязательства в ядерной сфере, взятые Ираном в соответствии с [соглашением по ядерной программе], выполняются», заявил руководитель МАГАТЭ Юкия Амано на пресс-конференции в Тегеране, которую транслировало государственное телевидение.

Это объявление было сделано вскоре после спора между Вашингтоном и Ираном по поводу отказа президента США Дональда Трампа подтвердить, что Иран соблюдает соглашение, заключенное с шестью мировыми державами.

У Конгресса осталось менее 60 дней, чтобы решить вопрос о целесообразности восстановления экономических санкций против Тегерана, отмененных в соответствии с соглашением в обмен на ограничение работ Ирана в ядерной сфере.

Амано, чье агентство отвечает за мониторинг соблюдения этих ограничений, заявил, что соглашение и так устанавливает в отношении Тегерана самый жесткий режим атомных инспекций в мире. Оно предусматривает запрет на обогащение урана до уровня 20 процентов и выше, что приблизило бы Иран к уровню, необходимому для получения ядерного оружия.

Амано встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

«Президент США своими действиями, словами и позицией, которую он занял, создал щекотливую ситуацию, – сказал Салехи на пресс-конференции. – Мы обратились к господину Амано с просьбой изложить его мнение, как технического специалиста, нейтрально и беспристрастно, как и прежде, в соответствии с кругом его обязанностей и уставом МАГАТЭ».

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран будет придерживаться соглашения, пока его соблюдают другие подписанты, но «искромсает» его, если из договоренности выйдет Вашингтон, как грозит Трамп.