Иран успешно испытал баллистическую ракету

Иранские государственные СМИ сообщили, что Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты средней дальности, которая ранее, в пятницу, была продемонстрирована на военном параде.



В субботу государственное телевидение транслировало видеозапись испытаний, в том числе носовой конус ракеты в полете. Однако было неясно, когда и где проводился пробный пуск ракеты «Хорремшехр». Ракета имеет дальность 2 тысячи км и способна нести несколько боеголовок.



Иранский президент Хасан Роухани заявил в пятницу на военном параде, что Иран будет выполнять свою ракетную программу без оглядки на запреты какой-либо страны.



Вашингтон вряд ли будет доволен любым новым иранским ракетным испытанием.



В 2015-м году Иран заключил соглашение с шестью мировыми державами – США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие международных санкций.



Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что Иран явно не отвечает ожиданиям, которые были при заключении ядерной сделки 2015-го года.



Международные инспекторы констатируют, что Иран выполняет требования по ограничению его ядерной программы. В свою очередь Тиллерсон заявил, что Иран создает угрозы региональному миру и безопасности. При этом госсекретарь США сослался на программу иранских баллистических ракет и на поддержку Тегераном президента Сирии Башара Асада.