В Иране объявлен траур по жертвам землетрясения, унесшего жизни 430 человек

Вторник объявлен в Иране официальным днем траура по жертвам воскресного мощного землетрясения, произошедшего в горном районе у границы с Ираком.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани планировал посетить районы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,3.

Иранское государственное информагентство IRNA сообщило, что в результате землетрясения по меньшей мере 430 человек погибли, около 7 тысяч получили травмы. Многие жертвы проживали в городе Сарпол-э-Захаб в иранской провинции Керманшах.

По оценкам МВД Ирака, в этой стране от землетрясения погибли семь человек, около 500 получили травмы.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился вблизи города Халабджа в Иракском Курдистане, но толчки ощущались даже в Турции и Израиле.

Когда землетрясение началось, люди стали покидать свои дома. В связи с многочисленными афтершоками, многие провели последующие ночи в лагерях для пострадавших или на улице, несмотря на холодную погоду.

Всемирная организация здравоохранения направила в регион группу быстрого реагирования, включая машины скорой помощи и хирургические комплекты. Тем временем спасатели разбирают завалы обрушившихся домов и используют собак для поиска находящихся под ними людей.

Через территорию Ирана проходит несколько крупных линий геологических разломов, и его история знает множество землетрясений, повлекших многочисленные жертвы.

Так, в результате землетрясения в городе Бам, на юге страны, в 2003 году погибли по меньшей мере 26 тысяч человек. Землетрясение в провинции Восточный Азербайджан в 2012 году привело к гибели более 300 человек.