Эксперты: атака на аэрокосмические и химические фирмы направлялась из Ирана

По данным специалистов из компании FireEye, хакеры применили тактику фишинга электронной почты
Частная американская компания, специализирующаяся в сфере кибербезопасности, сообщила, что за недавними хакерскими нападениями на ряд компаний в некоторых странах мира стоит группа из Ирана, поддерживаемая правительством этой страны.
Фирма FireEye считает, что иранские хакеры использовали вредоносные программы для атак на аэрокосмические и нефтехимические фирмы в Соединенных Штатах, Саудовской Аравии и Южной Корее.
По информации специалистов из FireEye, хакеры из так называемой группировки APT33 (Advanced Persistent Threat) использовали тактику фишинга электронной почты и ложных доменов с целью получения доступа к компьютерным системам ряда фирм.
В докладе FireEye говорится, что эти нападения осуществлялись с целью «расширения возможностей иранской авиации или с целью оказания поддержки иранской армии и стратегического планирования… в отношении Саудовской Аравии».
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