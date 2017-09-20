Эксперты: атака на аэрокосмические и химические фирмы направлялась из Ирана

Частная американская компания, специализирующаяся в сфере кибербезопасности, сообщила, что за недавними хакерскими нападениями на ряд компаний в некоторых странах мира стоит группа из Ирана, поддерживаемая правительством этой страны.

Фирма FireEye считает, что иранские хакеры использовали вредоносные программы для атак на аэрокосмические и нефтехимические фирмы в Соединенных Штатах, Саудовской Аравии и Южной Корее.

По информации специалистов из FireEye, хакеры из так называемой группировки APT33 (Advanced Persistent Threat) использовали тактику фишинга электронной почты и ложных доменов с целью получения доступа к компьютерным системам ряда фирм.

В докладе FireEye говорится, что эти нападения осуществлялись с целью «расширения возможностей иранской авиации или с целью оказания поддержки иранской армии и стратегического планирования… в отношении Саудовской Аравии».