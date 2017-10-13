Решение Трампа по Ирану: международная реакция

Иран, Россия и европейские союзники США подвергли критике угрозу президента Дональда Трампа о прекращении действия соглашения 2015 года о ядерной программе Ирана.

Трамп заявил, что не сертифицирует выполнение Ираном обязательств в рамках этого соглашения, несмотря на то, что МАГАТЭ утверждает, что Тегеран соблюдает их.

Действия Трампа поддержали Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении: «Президент Трамп создал возможность исправить эту плохую сделку, чтобы остановить иранскую агрессию и выступить против его преступной поддержки терроризма».

В заявлении правительства Саудовской Аравии, в частности, указывается, что «Иран воспользовался экономическими преимуществами, вызванными снятием международных санкций, и использует их, чтобы продолжать дестабилизировать регион».

Президент Ирана Хассан Роухани заявил, что Тегеран будет соблюдать условия соглашения до тех пор, пока оно в национальных интересах страны. Он также подчеркнул, что соглашение не может быть пересмотрено.

Решение Трампа вызвало критику со стороны других участников договора 2015 года – ЕС, Великобритании, Франции, России, Китая и Германии.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерика Могерини заявила, что Вашингтон не может в одиночку прекратить действие многостороннего договора, отметив: «мы не можем позволить отказаться от работающего соглашения».

Лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, в котором призвали США не предпринимать шагов, способных повредить соглашению. Они также отметили, что разделяют беспокойство США относительно ракетной программы Ирана и его дестабилизирующих действий в регионе, и готовы работать с Вашингтоном, чтобы разрешить эти проблемы.

Представитель МИД РФ назвал заявление президента США «далеко идущим импульсом деструктивного характера».

Позиция Китая пока не была официально озвучена.