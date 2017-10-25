Экс-представитель США в ООН: заняться вопросами, обойденными в соглашении с Ираном

Бывший представитель США в ООН в среду упрекнул законодателей за то, что они ввязались в «немного фальшивый спор» вокруг решения президента Трампа не сертифицировать соблюдение Ираном условий международного ядерного соглашения.

Давая показания в Комитете по международным делам Палаты представителей, бывший посол США в ООН Марк Уоллес, сегодня возглавляющий группу активистов под названием «Объединение против ядерного Ирана», заявил, что решение администрации Трампа позволит правительству США обратиться к проблемам, обойденным в соглашении.



«Небо не обрушится – при наличии сертификации или без нее, – сказал Уоллес, обращаясь к законодателям. – Теперь нам необходимо разобраться с поведением Ирана; если Иран и наше правительство не хотят включать целый спектр вопросов в (соглашение) – исключая все – от ракет до терроризма и прав человека – то давайте пойдем по другому пути».

По словам Уоллеса, необходимо уважать заключенное соглашение, однако десертификация даст американским дипломатам возможность использовать более сильные рычаги давления на Иран, в том числе – введение экономических санкций.

«Мы должны оказывать давление на Иран, используя для этого экономические инструменты; это срабатывало в прошлом, и это может сработать вновь, однако это требует консенсуса между обеими партиями, и этот комитет всегда умел действовать именно так», – сказал Уоллес.

Дискуссия о преимуществах и возможных ловушках при возможном выходе США из международного ядерного соглашения обостряется в Вашингтоне.

Отношение к соглашению на Капитолийском холме в значительной степени определяется партийной принадлежностью: республиканцы призывают к выходу из него, а демократы предупреждают о международных последствиях, которые может повлечь за собой этот шаг.