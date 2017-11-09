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МОК отстранил четырех российских лыжников от участия в Олимпиадах

Алексей Петухов

Спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи

Международные олимпийский комитет отстранил четырех российских лыжников от участия в будущих Олимпиадах, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил в ходе Игр в Сочи в 2014 году.

«В результате четыре российских лыжника, Юлия Иванова, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и трехкратный серебряный медалист Сочи-2014 Максим Вылегжанин подверглись санкциям», – говорится в заявлении. Вылегжанина лишили полученных медалей. Еще один спортсмен, имя которого не разглашается, наказания избежал.

Ранее об отстранении спортсменов сообщила российская Федерация лыжных гонок.

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