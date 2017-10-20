Ирина Прохорова: Мы слишком много внимания уделяем политическим взглядам людей

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Благотворитель и литературовед - о том, как «вводить просвещение без особого кровопролития» в России
Накануне в России был продлен домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Его обвиняют в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета для основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
В поддержку Серебренникова выступили российские общественные и культурные деятели. В их числе – литературовед, главный редактор «Нового литературного обозрения», соучередитель Фонда Михаила Прохорова - Ирина Прохорова.
Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко побеседовала с Ириной Прохоровой о культурной и антикультурной политике в России, и о праве общества решать, какая культура ему нужна.
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