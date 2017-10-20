Линки доступности

Языки
Интервью

Ирина Прохорова: Мы слишком много внимания уделяем политическим взглядам людей

Ирина Прохорова: Мы слишком много внимания уделяем политическим взглядам людей
please wait
0:39:17
0:00:00 /0:39:17

Благотворитель и литературовед - о том, как «вводить просвещение без особого кровопролития» в России

Накануне в России был продлен домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Его обвиняют в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета для основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

В поддержку Серебренникова выступили российские общественные и культурные деятели. В их числе – литературовед, главный редактор «Нового литературного обозрения», соучередитель Фонда Михаила Прохорова - Ирина Прохорова.

Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко побеседовала с Ириной Прохоровой о культурной и антикультурной политике в России, и о праве общества решать, какая культура ему нужна.

  • 16x9 Image

    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

    Буду следить Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG