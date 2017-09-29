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Президент Латвии: Мы чувствуем себя в большей безопасности

Президент Латвии: Мы чувствуем себя в большей безопасности
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Раймонд Вейонис - об отношениях с Россией, европейской безопасности и о «негражданах» Латвии

Президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью Юлии Савченко, ведущей программы «Настоящее время. Итоги», рассказал о внешнеполитических приоритетах республики.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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