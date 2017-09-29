Президент Латвии: Мы чувствуем себя в большей безопасности

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Раймонд Вейонис - об отношениях с Россией, европейской безопасности и о «негражданах» Латвии
Президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью Юлии Савченко, ведущей программы «Настоящее время. Итоги», рассказал о внешнеполитических приоритетах республики.
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