Иван Курилла: приход Трампа означал для России, что войны не будет

На фоне углубляющегося дипломатического кризиса в отношениях США и России политологи рассуждают о том, с чем в исторической перспективе сравнима текущая эскалация.

В политическом аспекте американо-российским отношениям со стороны США был поставлен неутешительный диагноз - они достигли низшей точки. такие комментарии накануне дала глава пресс-службы госдепартамента США. На этом фоне в американскую прессу попала информация о том, что на третьем месяце президентства Дональда Трампа Кремль предоставил Белому Дому широко не афишировавшийся план всесторонней нормализации двусторонних отношений. Официальных комментариев на этот счет до сих пор не поступало.

На этом фоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что дипломатические разногласия между Россией и Соединенными Штатами не должны выйти на новый уровень эскалации.

Об осуществимости плана по оздоровлению отношений и исторических параллелях происходящего автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко поговорила с историком-американистом Иваном Куриллой.