Линки доступности

Языки
Интервью

Иван Курилла: приход Трампа означал для России, что войны не будет

интервью Иван Курилла
please wait
0:43:10
0:00:00 /0:43:10

Историк-американист - о настоящем и прошлом в отношениях США и России

На фоне углубляющегося дипломатического кризиса в отношениях США и России политологи рассуждают о том, с чем в исторической перспективе сравнима текущая эскалация.

В политическом аспекте американо-российским отношениям со стороны США был поставлен неутешительный диагноз - они достигли низшей точки. такие комментарии накануне дала глава пресс-службы госдепартамента США. На этом фоне в американскую прессу попала информация о том, что на третьем месяце президентства Дональда Трампа Кремль предоставил Белому Дому широко не афишировавшийся план всесторонней нормализации двусторонних отношений. Официальных комментариев на этот счет до сих пор не поступало.

На этом фоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что дипломатические разногласия между Россией и Соединенными Штатами не должны выйти на новый уровень эскалации.

Об осуществимости плана по оздоровлению отношений и исторических параллелях происходящего автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко поговорила с историком-американистом Иваном Куриллой.

  • 16x9 Image

    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

    Буду следить Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG