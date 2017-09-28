Командующий войсками США в Европе: Россия – равный соперник

В США продолжают подводить итоги российско-белорусских учений «Запад 2017», завершившихся на прошлой неделе. Перед началом маневров на разных уровнях озвучивалась обеспокоенность, что учения станут прикрытием для подготовки к полномасштабной военной операции России в регионе

Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко поговорила об этом генералом Беном Ходжесом, командующим войсками США в Европе