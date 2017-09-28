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Командующий войсками США в Европе: Россия – равный соперник

Командующий войсками США в Европе: Россия – равный соперник
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В США продолжают подводить итоги российско-белорусских учений «Запад 2017», завершившихся на прошлой неделе. Перед началом маневров на разных уровнях озвучивалась обеспокоенность, что учения станут прикрытием для подготовки к полномасштабной военной операции России в регионе

Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко поговорила об этом генералом Беном Ходжесом, командующим войсками США в Европе

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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