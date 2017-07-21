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Андриан Прокип: Российский газ в Европе более конкурентоспособен, чем американский

Андриан Прокип: Российский газ в Европе более конкурентоспособен, чем американский
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Эксперт по вопросам энергетики - о том, почему в Европе не произошла сланцевая революция, перспективах новых газовых войн Украины и России и энергоресурсах, как о рычаге геополитического противостояния.

На прошедшей в конце июня в Вашингтоне встрече американского и украинского президентов, Дональд Трамп заявил о готовности США продавать уголь Украине.

Для бизнес-ориентированного президента США, который с энтузиазмом относится к плану превратить Америку в крупнейшего в мире поставщика энергоносителей, страны Центральной и Восточной Европы - благодарная аудитория. На этом фоне уже высказывались мнения о том, что рост экспорта американского газа в регионе поможет ослабить влияние России.

Эксперт по вопросам энергетики украинского Института общественно-экономических исследований Андриан Прокип рассказал автору и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлии Савченко об экономической целесообразности проекта поставок американского угля в Украину и газа – в Европу в целом, поделился своим взглядом на концепцию энергетической безопасности Украины и объяснил, почему у украинских потребителей меньше оснований, чем кажется, для жалоб на растущие цены на энергоносители.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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